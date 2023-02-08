



Новое землетрясение в Израиле

Сегодня , 8 февраля в Израиле произошло еще одно землетрясение - менее чем через сутки после землетрясения, ощущавшегося вчера. Командование тыла подтверждает, что магнитуда землетрясения составила 3,3 и произошло оно в районе Иорданской долины, в 20 километрах к юго-востоку от Ариэля.



Палестинские источники сообщают, что после землетрясения обрушилась верхняя часть старого дома в Кфар Калиле, расположенном к югу от Шхема. Это землетрясение похоже на то, которое ощущалось вчера в Израиле, магнитуда которого составила 3,4, а очаг находился примерно в 10 километрах к северу от Шхема. На данный момент нет сообщений о пострадавших, но был нанесен ущерб имуществу.



"Наша система обнаружила землетрясение в течение нескольких секунд, но оповещения не последовало, так как интенсивность землетрясения не перешла порог, требующий оповещения", - объясняет Зоар Гвирцман, генеральный директор Геологического института. "По своим характеристикам оно похоже на землетрясение, которое произошло прошлой ночью. Трудно сказать, что это означает в отношении возможности будущих толчков. У нас было несколько событий в последовательности толчков в одном районе. Это случается, это может случиться".



Профессор Шмуэль Марко из Тель-Авивского университета в беседе с 12-м каналом объясняет: “Вполне вероятно, что произойдут два сильных землетрясения в Турции, а затем в Израиле. "В обоих местах существует высокая вероятность землетрясений, поэтому определенно возможно, что землетрясения будут и в соседних местах", - сказал он. "Если мы посмотрим на другие места в мире, то обнаружим еще больше землетрясений. Только некоторые из них были зафиксированы в Мексике, Тайване, Колумбии, Иране, Индонезии, Фиджи, Аргентине и других странах".