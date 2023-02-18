Новая Зеландия: число жертв циклона Габриэль возросло до 9 человек
Число погибших в Новой Зеландии от циклона Габриэль к утру субботы выросло до девяти человек.
В прошлое воскресенье циклон обрушился на Новую Зеландию в верхней части Северного острова, а затем накрыл восточное побережье, вызвав массовые разрушения.
Правительство объявило чрезвычайное положение в стране из-за разрушений, вызванных ураганом, - в третий раз в истории Новой Зеландии.
Недавно назначенный премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что шторм стал крупнейшим стихийным бедствием в Новой Зеландии за столетие.