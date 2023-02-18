



Новая Зеландия: число жертв циклона Габриэль возросло до 9 человек

Число погибших в Новой Зеландии от циклона Габриэль к утру субботы выросло до девяти человек.



В прошлое воскресенье циклон обрушился на Новую Зеландию в верхней части Северного острова, а затем накрыл восточное побережье, вызвав массовые разрушения.



Правительство объявило чрезвычайное положение в стране из-за разрушений, вызванных ураганом, - в третий раз в истории Новой Зеландии.



Недавно назначенный премьер-министр Крис Хипкинс заявил, что шторм стал крупнейшим стихийным бедствием в Новой Зеландии за столетие.

Cyclone Gabrielle left much devastation in New Zealand! pic.twitter.com/khWdphWCW9 — ☠️💣⚔️RQRY_FRQST⚔️💣☠️ (@rory_frst) February 16, 2023

Tropical Storm Gabriel kills 5 in New Zealand, more than 3,500 are still missing



The storm caused heavy rains, high winds, flooding and landslides. More than 10.5 thousand people were forced to leave their homes, about 160 thousand were left without electricity. pic.twitter.com/sNZARItXoO — BRAVE SPIRIT🇺🇦 (@Brave_spirit81) February 16, 2023