



Ночная атака РФ на Харьков: двойное попадание в дома, есть погибшие. Детали

Харьков пережил тяжелую ночь 4 апреля – войска РФ атаковали город "шахедами" – били по частным и многоквартирным жилым домам города. Россияне убили 4 человека, трое из них – спасатели. Они были убиты в результате повторного удара во время спасательной операции, на которую они прибыли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Город был атакован "шахедами", которые попали в жилые дома. Один – в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению внешней стены. В результате атаки есть раненые и погибшие" – написал харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.



Затем РФ совершила повторную атаку и тоже на жилой дом, но уже в другом месте. В результате погибли трое спасателей.



"Всего имеем четырех погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи", – сообщил Терехов, уточнив, что по состоянию на 07:15 общее количество раненых различной степени тяжести – 12 человек.



Ночная атака



О движении "шахедов" на территории Харьковской области Воздушные силы ВСУ сообщили в 00:24 – направлялись они с северо-востока. Уже около 01:10 руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову и призвал находиться в укрытиях.



"Шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам города, зафиксировали по меньшей мере четыре удара, в результате чего в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.



"На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома. Известно о трех "прилетах" по жилым домам", – написал городской голова Игорь Терехов.



А уже в 02:05 стало известно, что во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли три спасателя – враг нанес еще один удар при ликвидации последствий.



Под повторный удар беспилотников попали спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС.



* * *







* * *





* * *





* * *



Для просмотра фото в большом формате нажмите 👇