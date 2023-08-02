



Ночная атака дронов на Украину: куда летели, какие последствия. Фото

Ночью, 2 августа, войска РФ с помощью беспилотников атаковали Украину. Больше всего досталось Киеву и Одесской области. По целям работали силы ПВО, из-за чего были слышны звуки взрывов. Разрушения есть - повреждена портовая инфраструктура, в Киевской области сгорел дом. Пострадавших, к счастью, нет.



Отметим, что в ряде украинских областей о воздушной тревоге было объявлено уже после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о пусках беспилотников по разным направлениям. В частности, о движении "шахедов" над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области. Также была угроза ударов баллистическими ракетами. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах и работе сил противовоздушной обороны в нескольких регионах.



КИЕВ и область



В Киеве воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате сбития ПВО дрона-камикадзе, было зафиксировано падение его обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах столицы. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Эту информацию обнародовал мэр Киева Виталия Кличко в своем Telegram-канале, уточнив также, что повреждение нежилого помещения - в Соломенском районе, а в Святошинском - загорелось дерево.



Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала Киев, дополнил в свою очередь информацию глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что части дрона упали на детскую площадку в Голосеевском районе, а в другом месте в том же районе произошло возгорание нежилого помещения. На местах работали подразделения ГСЧС.



По данным властей, группы беспилотников входили в воздушное пространство Киева одновременно по нескольким направлениям. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели, а это более 10 дронов типа Shahed, были обнаружены и уничтожены.



Жертв и пострадавших в столице нет.

Фото последствий падения обломков в Соломенском районе Киева показали спасатели. Так, на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киеве сообщается, что в результате атаки поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник, обошлось без пострадавших.





А вот в Киевской области в результате атаки вражеских дронов вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.





ОДЕССА и область



Атаковали российские оккупанты этой ночью и юг, Одесскую область. Их целью стали объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.



Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По его словам, по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.



Взрывы в Славянске

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что в Донецкой области существует опасность применения баллистических ракет со стороны оккупантов. Во время воздушной тревоги сегодня ночью, 2 августа, в городе прозвучала серия громких взрывов.

ПВО в Сумской области

В Сумской областной военной администрации сообщили, что сегодня ночью в небе над регионами силами ПВО был уничтожен вражеский БПЛА "шахед".



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Надо сказать, что российские войска в последние недели почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.



Усилили в последние месяцы российские войска и комбинированные атаки на Киев и область с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.



Так, 2 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне запустили "Шахеды" в направлении столицы. Поэтому в Киеве и области было громко из-за работы ПВО. Тогда в районе столицы все вражеские беспилотники сбили, однако в Киевской области обломки сбитых вражеских дронов-камикадзе упали на частные дома. В результате атаки были повреждены три частных дома, пострадал мужчина.

В столице 25 июля также работали силы ПВО, неподалеку от столицы были слышны взрывы.