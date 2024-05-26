



Ники Минаж задержана полицией в аэропорту Амстердама

Американская рэперша Ники Минаж сообщила, что в субботу была задержана в амстердамском аэропорту Схипхол по обвинению в хранении легких наркотиков.



41-летняя Минаж была задержана за несколько часов до того, как должна была выступить с концертом в Манчестере.



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Певица опубликовала видео на социальной медиаплатформе X, в котором, как ей показалось, сотрудник Схипхола говорит, что полиция хочет "обыскать весь ее багаж".



"Теперь они сказали, что нашли травку и что еще одна группа людей должна прийти сюда, чтобы взвесить прероллы", - написала она в следующем посте.



Голландская военная полиция подтвердила, что 41-летняя американка была задержана за хранение легких наркотиков в субботу, добавив, что вывозить такие вещества из Нидерландов запрещено.



Полиция не подтвердила имя подозреваемой, но сказала, что она все еще находится под стражей в ожидании расследования.

