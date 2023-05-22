



Нетания: попытка криминальной ликвидации с помощью дрона-камикадзе



Члены преступной организации в Нетании пытались вчера вечером с помощью беспилотника-камикадзе весом около семи килограммов ликвидировать высокопоставленного и известного в городе преступника, который ранее пережил две попытки покушения (взрывной заряд и ручная граната, брошенные в здание, где он жил).



Дрон был активирован в нескольких десятках метров от престижного здания, где живет преступник, и летел в направлении его балкона. Из-за веса заряда он упал и взорвался на полу.



После инцидента полиция заявила, что "полицейские саперы осматривают место происшествия и сканируют его на наличие дополнительных останков, чтобы устранить риски для населения, и в конце результаты будут переданы для продолжения извлечения улик, в криминалистическую лабораторию полиции Израиля".



В январе 7 подозреваемых из преступной организации были арестованы по подозрению в покушении на убийство в центре Яффо после того, как они планировали убить другого человека с помощью дрона, прикрепленного к мощному взрывному устройству. В ходе обыска недалеко от места ареста детективы обнаружили два комплекта дронов, мобильные телефоны и сумку со взрывчаткой и взрывными устройствами. Подозреваемые были арестованы в рамках оперативных мероприятий ЯМАРа.