



Несколько журналистов пострадали при взрыве в афганской провинции Балх

По данным полиции, в субботу в столице северной афганской провинции Балх произошел взрыв. Инцидент произошел через несколько дней после того, как в результате взрыва, заявленного Исламским государством, погиб губернатор провинции.



“Во втором полицейском округе Балха произошел взрыв. Мы поделимся подробностями позже”, — заявил представитель полиции Балха Мохамад Асиф Вазири.



Он сказал, что власти не ожидают большого числа жертв, но проводят расследование.



Журналист из Балха Мохаммад Фардин Наврузи сообщил агентству Рейтер, что он и несколько других журналистов были ранены в результате взрыва, но не предоставил дополнительных подробностей.



Причина взрыва пока не ясна.



Власти талибов уже расследовали взрыв, в результате которого в четверг в своем офисе погиб губернатор провинции Мавлави Мохаммад Дауд Музамиль и еще двое.



Губернатор южной провинции Афганистана Кандагар временно будет управлять Балхом, сообщил агентству Рейтер его пресс-секретарь Хаджи Заид, пока Верховный духовный лидер Хайбатулла Ахундзаде не выберет нового губернатора северной провинции, важного торгового узла с Центральной Азией.

