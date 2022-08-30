



Наводнение в Пакистане: премьер и генсек ООН призывают к действиям

Последнее наводнение в Пакистане, унесшее жизни более 1100 человек, является "самым жутким" в истории страны.

Такое мнение выразил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

По его словам, ремонт поврежденной инфраструктуры обойдется минимум в 10 миллиардов долларов.

Дожди, начавшиеся в июне, вызвали сильные наводнения по всему Пакистану. Повреждены или разрушены более миллиона домов.

Власти и благотворительные организации изо всех сил пытаются ускорить доставку помощи более чем 33 миллионам человек.

"Когда мы присылаем водяные насосы, они говорят: "Куда мы будем откачивать воду?" Это все один большой океан, здесь нет суши, чтобы откачивать воду. Видеть опустошение на земле действительно ужасает", - отметил в комментарии AFP министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман.

Уточняется, что буквально треть страны оказалась под водой.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что наводнение в Пакистане,э послужило сигналом миру активизации действий против изменения климата.

"Сегодня это Пакистан. Завтра это может быть ваша страна", - предупредил он.