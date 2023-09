Наводнение в Ливии: жуткие снимки со спутника показали последствия разрушений

В сети показали снимки со спутника, на которых зафиксированы последствия разрушений из-за наводнения в Ливии.



После прорыва двух плотин в городе Дерна были найдены тысячи тел, которые выбрасывает на берег.



Минимум 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Город Дерна был буквально смыт мощными потоками воды.



Сейчас местные власти массово копают могилы, чтобы захоронить тысячи погибших. Ожидается, что число жертв достигнет минимум 10 тысяч.





New satellite imagery shows the devastating effect of flooding seen in Derna, Libya. Dates are September 2 and 12, 2023. 📸 @planet pic.twitter.com/mChe83dqCc