



Наводнение в Конго: 72 тела найдены в затопленной деревне на востоке страны

Сотрудники Красного Креста обнаружили по меньшей мере 72 тела в деревне на востоке Демократической Республики Конго, пострадавшей от наводнения в четверг, сообщил репортер Reuters на месте происшествия.



Проливной дождь, выпавший в провинции Южное Киву в Конго и вызвавший разлив реки, привел к значительному ущербу и гибели людей в деревнях Бушушу и Ньямукуби, говорится в заявлении правительства провинции в четверг, без указания числа погибших.



Репортер агентства Reuters в Бушушу видел, как в пятницу гуманитарные работники извлекали тела из-под обломков, и насчитал не менее 72 тел, многие из которых были женщинами и детьми.



Погода прояснилась, обнажив сплющенные дома и крыши из гофрированного железа, торчащие из-под толстых слоев грязи, как показали фотографии.

Изможденные выжившие стояли возле деревянного сарая, в котором работники Красного Креста в синих халатах складывали тела друг на друга.



Местные власти сообщили в четверг вечером, что по меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнения и около 40 человек пропали без вести.



Наводнения и оползни не редкость в провинции Южное Киву. Последний инцидент подобного масштаба произошел в октябре 2014 года, когда сильный ливень разрушил более 700 домов. По данным ООН, на тот момент пропало без вести более 130 человек.

