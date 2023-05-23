



Natal: число звонков на горячую линию из-за террора увеличилось на 340%

За прошлый год количество звонков на горячую линию организации Natal из-за террора увеличилось на 340%.



Об этом свидетельствует годовой отчет организации, которая предоставляет психологическую помощь.



Соответствующий доклад о количестве обращений был представлен президенту Ицхаку Герцогу.



Отчет также включает обзор операции "Щит и стрела" в Газе. Согласно документу, резкое увеличение числа обращений было связано, в том числе, с волной нападений и других инцидентов с применением насилия.



