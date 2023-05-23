Новости » Происшествия
Natal: число звонков на горячую линию из-за террора увеличилось на 340%
23.05.2023 18:03 Алина Груднева

Natal: число звонков на горячую линию из-за террора увеличилось на 340%

За прошлый год количество звонков на горячую линию организации Natal из-за террора увеличилось на 340%.

Об этом свидетельствует годовой отчет организации, которая предоставляет психологическую помощь.

Соответствующий доклад о количестве обращений был представлен президенту Ицхаку Герцогу.

Отчет также включает обзор операции "Щит и стрела" в Газе. Согласно документу, резкое увеличение числа обращений было связано, в том числе, с волной нападений и других инцидентов с применением насилия.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы