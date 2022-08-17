



Напавший на писателя Рушди заявил об уважении к аятолле Хомейни

Хади Матар, который обвиняется в нападении на писателя Салмана Рушди, заявил, что уважает иранского аятоллу Хомейни, но не уточнил, был ли он вдохновлен фетвой, изданной бывшим иранским лидером.



Об этом Матар заявил в интервью The New York Post.



"Я уважаю аятоллу. Я думаю, что он великий человек. Это все, что я могу сказать об этом", - сказал Матар об аятолле Хомейни.



Про Рушди он сказал следующее: "Мне он не очень нравится. Он тот, кто нападал на ислам, нападал на их убеждения, системы убеждений".



Как сообщается, нападавший отрицал, что контактировал с КСИР, и был весьма удивлен, узнав, что писатель выжил.



