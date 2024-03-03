



Нападение возле синагоги в Париже: полиция ищет подозреваемого

Вечером, 1 марта, на выходе из синагоги в Париже неизвестный напал на мужчину в возрасте около 60 лет.



По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, атака носила антисемитский характер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все делается для того, чтобы задержать виновника этого чудовищного акта", - сказал министр.



По данным телекомпании BFM, неизвестный начал оскорблять мужчину, выходящего из синагоги, после чего несколько раз ударил его ногами и кулаками. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. А злоумышленник скрылся с места нападения.