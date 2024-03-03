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Нападение возле синагоги в Париже: полиция ищет подозреваемого
03.03.2024 15:56 Алина Груднева

Нападение возле синагоги в Париже: полиция ищет подозреваемого

Вечером, 1 марта, на выходе из синагоги в Париже неизвестный напал на мужчину в возрасте около 60 лет.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, атака носила антисемитский характер.

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"Все делается для того, чтобы задержать виновника этого чудовищного акта", - сказал министр.

По данным телекомпании BFM, неизвестный начал оскорблять мужчину, выходящего из синагоги, после чего несколько раз ударил его ногами и кулаками. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. А злоумышленник скрылся с места нападения.

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