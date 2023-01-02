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Над Воронежем сбит украинский беспилотник
02.01.2023 10:10 Аркадий Бочаровский

Над Воронежем сбит украинский беспилотник


 Власти Воронежской области сообщили о сбитом ночью близ областного центра разведывательном беспилотнике, который, по их данным, был запущен с территории Украины.

"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", - сообщает в понедельник телеграм-канал правительства области.

Власти отмечают, что пострадавших и разрушений на земле нет, а ситуация - под контролем.

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