



Над Воронежем сбит украинский беспилотник



Власти Воронежской области сообщили о сбитом ночью близ областного центра разведывательном беспилотнике, который, по их данным, был запущен с территории Украины.



"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", - сообщает в понедельник телеграм-канал правительства области.



Власти отмечают, что пострадавших и разрушений на земле нет, а ситуация - под контролем.