



Начинаются ежегодные ядерные учения НАТО

Начинаются ежегодные ядерные учения НАТО. ВВС стран НАТО будут отрабатывать средства ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над северо-западной Европой, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года. Эти учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, циклическими тренировками и не связаны ни с какими текущими событиями в мире.



В учениях "Стедфаст нун" принимают участие 14 стран и до 60 воздушных судов разных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты наблюдения и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, американские бомбардировщики дальнего действия Б-52 примут участие в учениях; в этом году они будут взлетать с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте. Тренировочные полеты состоятся над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Соединенным Королевством. Никакое боевое оружие не будет использоваться.