На тайском пляже обнаружен “синий дракон”: туристов просят не приближаться

На пляже "Карон" на тайском острове Пхукет туристы встретили удивительное существо – редкого синего дракона. Это смертоносная морская улитка Glaucus atlanticus, к которой эксперты призвали не приближаться, сообщили тайские СМИ.



Тон Тамромгнауасавату, ученый и преподаватель Университета Касетсарт, предупредил отдыхающих о встрече с существом: “Мы редко видим синих драконов в Таиланде. Если вы их встретили, не прикасайтесь к ним. Если контакт все же состоялся, протрите пораженные части тела уксусом”.



У Glaucus atlanticus яркая внешность – он имеет ярко-синие крылья, чем действительно напоминает дракона. Несмотря на свой красочный вид, улитка имеет агрессивный характер и готова атаковать любого, кто ее потревожит. Эти существа обладают уникальной способностью поедать медуз, в том числе смертельно опасного для человека португальского кораблика, а также поглощать их ядовитые клетки, что приводит к образованию в них мощного яда.

Их яд оказывает прямое влияние на нервную систему, сердечную функцию и клетки кожи. Жертвы укуса “синего дракона” жалуются на жара и боли, сопровождающихся головокружением. В некоторых случаях яд может быть смертельным.



Согласно отчету ThaiRath, существо распространено в умеренных водах Австралии, прибрежных районах ЮАР и разных частях Европы. Однако его появление на пляже Пхукета стало настоящей сенсацией и напоминает о важности соблюдения осторожности на пляжах в этот период дождей и сильных ветров. В связи с угрозой здоровью всех купальщиков на популярном пляже "Карон" призвали не приближаться к этому яркому, но опасному морскому существу.



