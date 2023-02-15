Новости » Происшествия
На шоссе 6 произошла полицейская погоня со стрельбой
15.02.2023 21:43 Алина Груднева

На шоссе 6 произошла полицейская погоня со стрельбой

Вечером, 15 февраля, на шоссе №6 произошла полицейская погоня со стрельбой.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По данным издания, это произошло в Бака аль-Гарабия. Подозреваемый до сих пор не пойман. Вечером в полицию поступило сообщение об угнанном автомобиле, который следовал из Ницан-Оз в северном направлении.

На шоссе 9 был установлен блокпост для перехвата угонщика. Машина подъехала и протаранила другие транспортные средства. Один из полицейских выстрелил в воздух.

Между тем, угнанный автомобиль продолжил движение, в связи с чем началась полицейская погоня. На открытой местности вор бросил авто и скрылся в полях, но уже пешком. Машина была конфискована. Злоумышленник разыскивается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы