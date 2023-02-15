



На шоссе 6 произошла полицейская погоня со стрельбой

Вечером, 15 февраля, на шоссе №6 произошла полицейская погоня со стрельбой.



Об этом сообщает Israel Hayom.



По данным издания, это произошло в Бака аль-Гарабия. Подозреваемый до сих пор не пойман. Вечером в полицию поступило сообщение об угнанном автомобиле, который следовал из Ницан-Оз в северном направлении.



На шоссе 9 был установлен блокпост для перехвата угонщика. Машина подъехала и протаранила другие транспортные средства. Один из полицейских выстрелил в воздух.



Между тем, угнанный автомобиль продолжил движение, в связи с чем началась полицейская погоня. На открытой местности вор бросил авто и скрылся в полях, но уже пешком. Машина была конфискована. Злоумышленник разыскивается.