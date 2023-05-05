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На руководство Coinbase подали в суд за использование инсайдерской информации
05.05.2023 01:25 Евгения Маркова

На руководство Coinbase подали в суд за использование инсайдерской информации

Председатель совета директоров и гендиректор Брайан Армстронг, член совета директоров Марк Андреессен и другие должностные лица компании Coinbase Inc. избежали убытков на сумму более $1 млрд, используя внутреннюю информацию для продажи акций в течение нескольких дней после публичного листинга криптобиржи два года назад, прежде чем плохие новости привели к падению цены акций, говорится в иске, поданном инвестором, пишет Bloomberg.

Совет директоров компании провел так называемый прямой листинг вместо более типичного первичного размещения акций и быстро распродал акции на сумму $2,9 млрд, после чего руководство Coinbase раскрыло "существенную негативную информацию, которая разрушила оптимизм рынка, начиная с первого квартального отчета о доходах компании и далее", говорится в жалобе, поданной в канцелярский суд штата Делавэр.

"В течение пяти недель стоимость этих акций снизилась более чем на $1 млрд, а рыночная капитализация Coinbase упала более чем на $37 млрд", - утверждает инвестор Адам Грабски, который заявил, что держит акции Coinbase с апреля 2021 года.

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