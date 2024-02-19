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На очередном предприятии в РФ прогремел взрыв: есть пострадавшие
19.02.2024 15:30 Алина Груднева

На очередном предприятии в РФ прогремел взрыв: есть пострадавшие

Днем, 19 февраля, на промышленном предприятии в российском городе Балаково Саратовской области прогремел взрыв.

По данным агентства "Интерфакс", в экстренных службах РФ сообщили о наличии пострадавших.

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"Взрыв произошел на металлургическом заводе в Балаково в понедельник, 19 февраля. В результате пострадали три человека", - сказано в сообщении.

По словам главы управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрия Юрина, три человека получили ожоги. Подробности происшествия на очередном российском предприятии устанавливаются.

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