



На очередном предприятии в РФ прогремел взрыв: есть пострадавшие

Днем, 19 февраля, на промышленном предприятии в российском городе Балаково Саратовской области прогремел взрыв.



По данным агентства "Интерфакс", в экстренных службах РФ сообщили о наличии пострадавших.



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"Взрыв произошел на металлургическом заводе в Балаково в понедельник, 19 февраля. В результате пострадали три человека", - сказано в сообщении.



По словам главы управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрия Юрина, три человека получили ожоги. Подробности происшествия на очередном российском предприятии устанавливаются.