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На химическом заводе в Иллинойсе бушует масштабный пожар
12.01.2023 15:48 Наталья Богинская

На химическом заводе в Иллинойсе бушует масштабный пожар

Пожар вспыхнул в комплексе Carus Chemical Company в ЛаСалле, городе с населением менее 10 000 человек, расположенном к юго-западу от Чикаго.
“Пожарные бригады были вызваны на место происшествия в 9 часов утра после взрыва на заводе, и возникшее пламя причинило значительный ущерб, прежде чем его удалось локализовать”, – заявил на пресс-конференции начальник пожарной охраны LaSalle Джерри Яник. 

Для полного тушения пожара и начала расследования было заказано дополнительное оборудование.

На видео в соцсетях видно, как из здания валит густой черный дым. Несколько построек в комплексе повреждены или разрушены.

Полиция LaSalle оповестила население том, что в воздухе распространился окислитель зеленого цвета, и предупредила жителей, чтобы они не прикасались к этому веществу.

“Снимаю шляпу перед пожарной службой, потому что я думаю, что большая часть пожара была ликвидирована в течение часа”, – сказал начальник полиции LaSalle Майк Смудзински.

По заявлению компании, все рабочие были эвакуированы, пострадавших нет. Carus производит окислитель, используемый для очистки питьевой и сточной воды, фосфаты для борьбы с коррозией и продукты для улавливания углерода, используемые для очистки воздуха.


По словам Яника, для жителей к северу и западу от места инцидента остается в силе приказ о предоставлении убежища нуждающимся в этом жителям.

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