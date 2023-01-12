



На химическом заводе в Иллинойсе бушует масштабный пожар

Пожар вспыхнул в комплексе Carus Chemical Company в ЛаСалле, городе с населением менее 10 000 человек, расположенном к юго-западу от Чикаго.

“Пожарные бригады были вызваны на место происшествия в 9 часов утра после взрыва на заводе, и возникшее пламя причинило значительный ущерб, прежде чем его удалось локализовать”, – заявил на пресс-конференции начальник пожарной охраны LaSalle Джерри Яник.



Для полного тушения пожара и начала расследования было заказано дополнительное оборудование.



На видео в соцсетях видно, как из здания валит густой черный дым. Несколько построек в комплексе повреждены или разрушены.



Полиция LaSalle оповестила население том, что в воздухе распространился окислитель зеленого цвета, и предупредила жителей, чтобы они не прикасались к этому веществу.



“Снимаю шляпу перед пожарной службой, потому что я думаю, что большая часть пожара была ликвидирована в течение часа”, – сказал начальник полиции LaSalle Майк Смудзински.



По заявлению компании, все рабочие были эвакуированы, пострадавших нет. Carus производит окислитель, используемый для очистки питьевой и сточной воды, фосфаты для борьбы с коррозией и продукты для улавливания углерода, используемые для очистки воздуха.

NEWS#EEUU Luego de varías explosiones arde planta química en #LaSalle, ubicada en el estado de #Illinois en 🇺🇲. El incendio se desató en el complejo de Carus Chemical Company en LaSalle, una ciudad de menos de 10.000 habitantes ubicada a unas 100 millas al suroeste de #Chicago pic.twitter.com/QoQzh48SA3 — Darwin David (@cmdarwindavid) January 11, 2023

По словам Яника, для жителей к северу и западу от места инцидента остается в силе приказ о предоставлении убежища нуждающимся в этом жителям.