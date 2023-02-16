



На горе Мерон обнаружены человеческие останки

Крупные силы полиции, включая подразделение с собаками вместе с полицейскими из участка Цфат, волонтерами ZAKA и представителями Управления природы и парков, работали в полевом штабе в районе горы Мерон, где были обнаружены человеческие кости.



После получения новой информации: поиски пропавшего районе Мерон мальчика Мойши Клейнермана были возобновлены, команды работали несколько дней в поисках останков, и им удалось обнаружить находки на месте, которые были переданы для дальнейшей экспертизы в Институт судебной медицины в Абу-Кабир. До сих пор не удалось установить принадлежность останков ни одному из пропавших без вести людей в этом районе.



Отметим, что за последние годы в этом районе было зарегистрировано несколько пропавших без вести, в том числе мальчик Мойши Клейнерман, следы которого были потеряны более 300 дней назад. Его поиски были сосредоточены, в том числе, и в этом районе. Полиция подтвердила, что был произведен ряд арестов по подозрению в причастности - хотя в итоге все они были освобождены из-под стражи.