



На Гаити наводнение унесло жизни 15 человек, еще восемь пропали без вести

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 8 считаются пропавшими без вести после сильных дождей, повлекших за собой наводнения и несколько оползней на Гаити в выходные.



Об этом сообщает агентство Associated Press.



Согласно информации Агентства гражданской защиты Гаити, почти 13 400 человек были вынуждены эвакуироваться, поскольку вода затопила сотни домов по всей стране, превратив некоторые улицы в бурные реки.



Более 7400 семей сообщили об ущербе, в то время как официальные лица все еще оценивают влияние дождей, прошедших на Гаити в субботу, 3 июня. Обильные осадки также нанесли значительный ущерб посевам в центральном регионе страны.



По словам премьер-министра Гаити Ариэля Генри, он работает с местными и международными организациями, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.

