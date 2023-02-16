



Мужчина заработал гигантскую сумму на продаже снятых под юбками видео

В Японии во вторник арестовали мужчину по подозрению в съемке видео под юбкой более 100 женщин. Полиция полагает, что он заработал около 1,1 миллиона долларов, продавая кадры на порно-ресурсах в течение примерно 12 лет.



46-летний Масаки Мори признал свою вину, заявив, что он "зарабатывал на жизнь" продажей видео, снятых без согласия веб-сайтам для взрослых.



Улики, собранные полицией, говорят о том, что жертвами преступника стали минимум 112 женщин. Масаки Мори снял видео под их юбками в коммерческом объекте в городе на западе Японии и в других местах с помощью смартфона, прикрепленного к сумке в период с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. .

