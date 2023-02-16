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Мужчина заработал гигантскую сумму на продаже снятых под юбками видео
16.02.2023 21:40 Евгения Маркова

Мужчина заработал гигантскую сумму на продаже снятых под юбками видео

В Японии во вторник арестовали мужчину по подозрению в съемке видео под юбкой более 100 женщин. Полиция полагает, что он заработал около 1,1 миллиона долларов, продавая кадры на порно-ресурсах в течение примерно 12 лет.

46-летний Масаки Мори признал свою вину, заявив, что он "зарабатывал на жизнь" продажей видео, снятых без согласия веб-сайтам для взрослых.

Улики, собранные полицией, говорят о том, что жертвами преступника стали минимум 112 женщин. Масаки Мори снял видео под их юбками в коммерческом объекте в городе на западе Японии и в других местах с помощью смартфона, прикрепленного к сумке в период  с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. .
 

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