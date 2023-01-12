



Мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы



Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12 годам колонии.



Как сообщает в четверг СУСК по области, мотивом убийства послужила ревность. Согласно заранее разработанному плану, муж вечером 11 февраля прошлого года под предлогом очередного свидания пригласил любовницу в гости, где вместе с супругой задушил ее шарфом.



Тело убитой они выкинули в мусорный бак в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя время мертвую девушку нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.



Тюменский областной суд вынес приговор в отношении супружеской пары Эльшана и Хилалы Алиевых. Они признаны виновными в убийстве. Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Хилале Алиевой – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из Telegram-канала объединенной пресс-службы судебной системы региона.



С подсудимых в пользу родственника убитой взыскана компенсация морального вреда в 1,9 миллиона рублей.