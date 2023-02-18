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Мотоциклетные ДТП в Израиле: погиб второй человек за день
18.02.2023 15:20 Алина Груднева

Мотоциклетные ДТП в Израиле: погиб второй человек за день

Днем, 18 февраля, на Голанских высотах мотоциклист столкнулся на шоссе 869 с квадроциклом.

летний мотоциклист получил тяжелые ранения в результате аварии.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему экстренную помощи и провели сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на усилия врачей, мужчину спасти не удалось.

Это уже вторая смерть мотоциклиста в Израиле за день. Ранее в аварии погиб 40-летний мужчина после столкновения с разделительным забором на шоссе 65, недалеко от Умм-эль-Фахм.
 

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