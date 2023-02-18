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Авария недалеко от Умм-эль-Фахма: погиб мотоциклист
18.02.2023 10:30 Евгения Маркова

Авария недалеко от Умм-эль-Фахма: погиб мотоциклист

Мотоциклист в возрасте 40 лет погиб после столкновения с разделительным забором на шоссе 65, недалеко от Умм-эль-Фахма. Команда MDA провела ему сердечно-легочную реанимацию, но в конце концов была вынуждена констатировать его смерть.

40-летний мотоциклист погиб после того как врезался в разделительное ограждение на трассе 65 возле перекрестка Умм-эль-Фахм в сторону Мегиддо. 

Парамедики MDA провели реанимационные мероприятия, но в конце концов были вынуждены констатировать его смерть.
 

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