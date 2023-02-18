



Авария недалеко от Умм-эль-Фахма: погиб мотоциклист

Мотоциклист в возрасте 40 лет погиб после столкновения с разделительным забором на шоссе 65, недалеко от Умм-эль-Фахма. Команда MDA провела ему сердечно-легочную реанимацию, но в конце концов была вынуждена констатировать его смерть.



40-летний мотоциклист погиб после того как врезался в разделительное ограждение на трассе 65 возле перекрестка Умм-эль-Фахм в сторону Мегиддо.



Парамедики MDA провели реанимационные мероприятия, но в конце концов были вынуждены констатировать его смерть.

