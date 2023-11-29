



Молнии и град убили 24 человека на западе Индии

По меньшей мере 24 человека погибли в результате удара молнии и сильного дождя с градом в Индии, сообщили официальные источники.



По меньшей мере 18 из 24 смертей были связаны с ударами молний, говорится в заявлении властей.



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От внезапных наводнений и ударов молний в Индии ежегодно гибнут тысячи людей. Ученые предупреждают, что повышение глобальной температуры провоцирует всплеск экстремальных погодных явлений.



