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Молнии и град убили 24 человека на западе Индии
29.11.2023 04:30 MIGnews.com

Молнии и град убили 24 человека на западе Индии

По меньшей мере 24 человека погибли в результате удара молнии и сильного дождя с градом в Индии, сообщили официальные источники.

По меньшей мере 18 из 24 смертей были связаны с ударами молний, говорится в заявлении властей.

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От внезапных наводнений и ударов молний в Индии ежегодно гибнут тысячи людей. Ученые предупреждают, что повышение глобальной температуры провоцирует всплеск экстремальных погодных явлений.

 

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