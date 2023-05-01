



Молдова: Депутат задержан в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Израиль

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что утром в понедельник, 1 мая, депутат от партии "Шор" Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Тель-Авив через Стамбул. Задержание произведено на основании постановления прокурора, выданного на том основании, что Таубер "нарушила условия примененных к ней мер пресечения". Таким образом, суд должен рассмотреть ходатайство прокуроров о замене меры пресечения в виде заключения под стражу.



28 апреля 2023 года Антикоррупционная прокуратура обратилась к следственному судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительное заключение в связи с нарушением Таубером условий меры пресечения.



Также в пятницу, 28 апреля, адвокат подсудимой получил копию заявления. 29 апреля 2023 года Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Считая, что подсудимая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуроры сочли необходимым задержать подсудимую в аэропорту, так как существовал значительный риск ее уклонения от судебного преследования, сообщили в антикоррупционной прокуратуре.



Таубер опубликовала в Facebook в прямом эфире видео из аэропорта, сообщив, что она едет "за границу" для "медицинского визита".



"В прокуратуру поступило ходатайство об изменении меры пресечения в отношении меня. (…) Я планировала сегодня поехать за границу, поездка планировалась давно. Мне нужно медицинское обследование. Я не знала, что будет судебное заседание по моему делу об изменении меры. Я уезжаю всего на несколько дней. Я вернусь в четверг утром. У меня также есть обратный билет", — сказала Таубер.