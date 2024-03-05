



Миссия выполнима: как ГУР потопил "Сергея Котова" за $65 млн

Это была важная цель стоимостью 65 миллионов долларов: в украинской разведке рассказали, как морские дроны "Magura V5" уничтожили корабль РФ "Сергей Котов", и этому есть сразу три повреждения.



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"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.



Разведчики уточнили, что миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.



В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.



"Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", – добавили в ГУР.



Напомним, что этом не первый корабль РФ, уничтоженный морскими дронами "Magura V5". Так, в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.



Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

