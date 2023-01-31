



Мексика: большая белая акула откусила человеку голову

Глава рыболовства в Мексике заявил, что ныряльщики за моллюсками в Калифорнийском заливе рискуют своей жизнью после того, как большая белая акула обезглавила человека в результате ужасного нападения.



5 января мужчина по имени Мануэль Ниблас Лопесвместе с коллегами нырял за моллюсками в заливе Тобари, расположенном на побережье штата Сонора, когда на него напала и убила огромная белая акула, сообщает Tracking Sharks.



По словам рыбаков, длина акулы, убившей их напарника, оценивалась примерно в 19 футов. Самые большие большие белые за всю историю наблюдений имели длину около 20 футов.



Местные дайверы ранее были предупреждены о появлении больших белых акул в этом районе за несколько дней до нападения, и многие избегали выходить в море.



Федеральные субсидии доступны для рыбаков в Мексике, чтобы увеличить их доходы, но этих сумм недостаточно, чтобы прожить, если они не ловят и не продают достаточно продукции из моря.



"То, что произошло, прискорбно, но мы должны работать, потому что это то, чем мы живем. Многие коллеги избегают выходить в море, но есть и другие, которые рискуют", — сказал Хосе Луис Рейна, президент местного рыболовного кооператива в этом районе, мексиканскому новостному агентству El Imparcial .



Некоторые местные рыболовецкие организации призвали правительство Мексики предоставить дайверам специальное снаряжение, способное отпугнуть акул. К таким устройствам относятся браслеты и другое носимое оборудование, излучающее электромагнитное поле.



Эти животные используют электрорецепцию — биологическую способность воспринимать естественные электрические раздражители — для охоты и навигации. Идея отпугивающих устройств заключается в том, что они нарушают эту сенсорную систему у акул и скатов, не причиняя им вреда, делая владельца непривлекательной мишенью.



Опасаясь новых нападений и наблюдений за акулами, многие рыбаки в этом районе решили временно приостановить погружения для ловли морских гребешков, сообщает Red Noticias 23.

