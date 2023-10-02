



Медведь гризли убил двух туристов в Канаде

Медведь гризли напал и убил двух человек и их собаку в национальном парке Банф в канадской провинции Альберта, сообщил представитель парка.



В заявлении Управления парков Канады, говорится, что поздно вечером в пятницу, 29 сентября, они получили сообщение с устройства GPS о нападении медведя в долине реки Ред-Дир к западу от ранчо Я-Ха-Тинда в национальном парке Банф.



По словам Ким Титченер, основательницы природоохранной организации "Bear Safety and More", жертвами стали канадская пара и их собака.



Позднее медведь был обнаружен и усыплен после того, как проявил агрессивное поведение в отношении людей, сообщает агентство Reuters.



Титченер, который проводит обучение по вопросам безопасности при встрече с медведями и правилам наблюдения за ними, говорит, что таких встреч становится все больше, поскольку все больше людей посещает места обитания диких животных, но смертельные нападения крайне редки.



"На самом деле именно поэтому мы наблюдаем все больше нападений: все больше людей едут в национальные парки и, к сожалению, предварительно не получают соответствующей информации", - сказала она в телефонном интервью, добавив, что только 14% нападений медведей гризли во всем мире приводят к гибели людей.



Осенью увеличивается количество желающих понаблюдать за медведями, поскольку они становятся более активными в поисках пищи перед спячкой в ​​холодные зимние месяцы.



Национальный парк Банф, который ежегодно привлекает более четырех миллионов туристов, является домом для гризли и черных медведей. По словам Титченер, в национальном парке Банф обитает около 60 медведей гризли, и они находятся под охраной из-за угрозы исчезновения в провинции Альберта.



В Управлении парков Канады заявили, что их спасательной команде пришлось добираться до места наземным транспортом всю ночь, поскольку погодные условия в то время не позволяли использовать вертолет. Группа реагирования прибыла на место рано утром в субботу и обнаружила двух погибших.



Территория парка вокруг долин Ред-Дир и Пантера было закрыта для посетителей до дальнейшего уведомления, сообщили в Управлении парков.

