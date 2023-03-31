Массовая драка в Хайфе: есть задержанный
Полиция арестовала одного из участников массовой драки в Хайфе.
Им оказался 24-летний местный житель.
У подозреваемого изъяты нож и разводной ключ. Ожидаются новые аресты.
Пострадавший в результате драки мужчина, как сообщалось ранее, доставлен в медицинский центр Рамбам. У него было порезано лицо, а также диагностированы сильные ожоги по всему телу.
По предварительным данным, драка произошла между арендатором и арендодателем. В ней также участвовали другие люди. Подробности выясняются.