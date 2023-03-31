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Массовая драка в Хайфе: есть задержанный
31.03.2023 18:31 Алина Груднева

Массовая драка в Хайфе: есть задержанный

Полиция арестовала одного из участников массовой драки в Хайфе.

Им оказался 24-летний местный житель.

У подозреваемого изъяты нож и разводной ключ. Ожидаются новые аресты.

Пострадавший в результате драки мужчина, как сообщалось ранее, доставлен в медицинский центр Рамбам. У него было порезано лицо, а также диагностированы сильные ожоги по всему телу.

По предварительным данным, драка произошла между арендатором и арендодателем. В ней также участвовали другие люди. Подробности выясняются.
 

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