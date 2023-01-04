



Маска потроллили после поста в Twitter: Потерялся среди трех антиутопий

Миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter картинку. Она, дескать, изображает, в каком сейчас положении он сам. Если верить этому мему, то Маск где-то между реальностью, описанной в "1984" Оруэлла, "451 градусе по Фаренгейту" Брэдбери и "Прекрасным новым миром" Гексли.



Одна из пользователей сети решила дополнить картинку Илона Маска. Она в шутку написала, что он "кое-что забыл".Еще одна версия его изображения появилась в комментариях. В ней пользователь сети заметил, что Маск потерялся между невежеством, нарциссизмом и высокомерием. Не обошлось без вопросов, прочитал ли миллиардер хотя бы одну из тех книг, которые он упомянул выше. Кто-то был более лаконичным и спросил у Маска: "Какого черта?".Не забыли пользователи сети и об акциях Tesla. Несколько из них сбросили скриншоты с графиками, демонстрирующими, как активно они падают. К слову, пользователи считают, что на это оказывают большое влияние заявления самого миллиардера.