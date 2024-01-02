



Маньяк-насильник погиб на фронте через три недели после освобождения из колонии

В ходе боевых действий в Украине погиб 55-летний житель Тулуна Иркутской области Павел Шувалов, осужденный по обвинению в убийствах и изнасилованиях и известный как «тулунский маньяк», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По их данным, в апреле 2023 года заключенный подписал контракт с одной из частных военных компаний и уже на следующий месяц отправился на войну в Украину. Он погиб 29 мая на линии боевого соприкосновения под Луганском, рассказали собеседники издания.



Смерть Шувалова также подтвердили трое его однополчан. Они добавили, что тело погибшего не удалось забрать с поля боя.



Павла Шувалова задержали в Тулуне в 2019 году. По версии правоохранительных органов, с 1991 по 2019 год Шувалов напал и изнасиловал как минимум 27 женщин. Следствие в суде смогло доказать причастность обвиняемого к двум изнасилованиям и двум убийствам. В октябре 2021 года Шувалова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.