



Мадлен Макканн: полиция начала новые поиски в португальском водохранилище

Полиция Португалии снова разыскивает Мадлен Макканн, трехлетнюю британскую девочку, пропавшую во время отпуска со своей семьей в 2007 году.



Активные поиски начались во вторник в водохранилище в районе плотины Араде, примерно в 50 километрах от Прайя-да-Луш на юге Португалии, где Макканн исчезла 16 лет назад. Поисковая операция біла инициирована немецкой полицией, которая утверждала, что подозреваемый по этому делу посещал район примерно в то время, когда Макканн исчезла.



Уроженец Германии Кристиан Брюкнер был назван подозреваемым в 2022 году после того, как власти Германии заявили, что "новые доказательства" связывают Брюкнера с Макканн.



Во время активных поисков полицейские использовали грабли и инструменты, похожие на мотыги, чтобы протыкать землю рядом с плотиной, в то время как другие были замечены в лодке на водохранилище.



Ожидается, что поиски продлятся два дня. Это не первый обыск водохранилища в связи с этим делом.



Прокурор Германии Кристиан Вольтерс заявил во вторник, что полиция Португалии проводит расследование "на основе определенных сведений". Никакой дополнительной информации он не предоставил.



Официальные лица Португалии, Германии и Великобритании совместно работают над поиском.



В прошлом году Брюкнер был назван подозреваемым, но ему еще не было предъявлено обвинение по этому делу. Он жил в районе Прайя-да-Луш с 1995 по 2007 год.



Брюкнер отбывает семилетний тюремный срок за изнасилование 72-летней женщины в 2005 году в том же районе, где пропала Мадлен. Он также был осужден за хранение наркотиков.



Впервые в деле Макканн был назван официальный подозреваемый с тех пор, в 2008 году с родителей Мадлен были сняты подозрения.