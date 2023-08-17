



LinkedIn обвинили в попустительстве в отношении антисемитского контента

LinkedIn, социальная сеть, используемая для профессионального общения, была обвинена организацией UK Lawyers for Israel (UKLFI) в том, что она не удалила антисемитский контент и ложную информацию об Израиле.



UKFLI - это неправительственная организация, занимающаяся борьбой с антисемитизмом в социальных сетях посредством обучения волонтеров и повышения осведомленности о явлениях киберненависти.



Пользователь социальной сети обратился к UKFLI и сообщил, что LinkedIn удалил два изображения "евреи как свиньи", но третья картинка, изображающая лицо с подписью "Евреи/сионисты — свиньи, говорит Коран", не было удалено. Когда пользователь сообщил о контенте, LinkedIn ответил, что подобные публикации не нарушают их политики.



Политика профессионального сообщества LinkedIn конкретно не запрещает распространение антисемитского контента, однако одно из условий гласит: "Мы не допускаем издевательств или притеснений. Это включает в себя целенаправленные личные нападки, запугивание, стыд, унижение и оскорбительные выражения в адрес других участников".



"Хотя LinkedIn утверждает, что не приемлет все формы разжигания ненависти, похоже, что он не применяет этот стандарт к антисемитизму", — прокомментировала обвинения Кэролайн Тернер, директор UKLFI.

