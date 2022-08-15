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Лихорадка, сыпь и рвота: кошмарный отдых подростков в Греции
15.08.2022 08:26 Ольга Белозерова

Лихорадка, сыпь и рвота: кошмарный отдых подростков в Греции

Каникулы израильских подростков на греческом острове Закинтос обернулись настоящим кошмаром.

Подростки из округа Ха-Шарон отправились на отдых, но столкнулись там с антисанитарными условиями в отеле и заболели. У детей наблюдались лихорадка, рвота, а также сыпь после укусов клопов, сообщает Ynet.

Шестерым подросткам было настолько плохо, что их госпитализировали.

"15 подростков почувствовали себя плохо, у десяти поднялась температура, началась тошнота и рвота, они ощущали головные боли и слабость", - рассказал отец одного из ребят.

Как отмечается, подростки остановились в отеле Mojo, который имеет низкий рейтинг и плохие отзывы. 

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