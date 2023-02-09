



Космический мусор: экспериментальный российский спутник взорвался на орбите

В прошлом месяце взорвался российский спутник KOSMOS 2499, сообщил в Twitter аккаунт 18th Space Defense Squadron.



После того, как спутник распался на части, образовалось 85 отдельных фрагментов космического мусора на высоте 1169 км. Авария произошла 4 января 2023 года, но ее причина остается неизвестной.

#18SDS has confirmed the breakup of COSMOS 2499 (#39765, 2014-028E) - occurred Jan 4, 2023 at appx 0357 UTC. Tracking 85 associated pieces at est 1169 km altitude - analysis ongoing. #spacedebris #space @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom @ussfspoc — 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) February 7, 2023

ATTN 👉 Our *preliminary* analysis of the Cosmos 2499 fragmentation event (using LeoLabs LeoRisk) points toward a low intensity explosion with moderate confidence. #SpaceDebris https://t.co/gOUlAbuHZW — LeoLabs (@LeoLabs_Space) February 8, 2023

На такой большой высоте потребуются десятилетия, чтобы обломки сошли с орбиты и сгорели в атмосфере Земли.Но на самом деле это второй аварийный случай спутника. Первая фрагментация произошла 23 октября 2021 года, по словам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который также отслеживает космический мусор. В результате этого события образовалось 22 отслеживаемых обломка.У этого спутника любопытная история. Россия тайно запустила КОСМОС 2499 23 мая 2014 года. Но отслеживание показало, что спутник выполнял необычные маневры, что заставило некоторых предположить, что это может быть экспериментальное противоспутниковое оружие, аппаратдля обслуживания других спутников или сборщик космического мусора.Однако в статье, опубликованной на официальном сайте Московского физико-технического института, указывалось, что спутник предназначен для испытаний экспериментальных плазменно-ионных двигателей.Считается, что и первый, и теперь второй инцидент с фрагментацией был вызван взрывом двигательной установки спутника. LeoLabs, Inc., коммерческий поставщик картографирования и отслеживания на низкой околоземной орбите, также написал в Твиттере о текущей ситуации, заявив, что их анализ указывает на взрыв низкой интенсивности "из-за асимметрии облака обломков и величины их скорости".LeoLabs заявила, что еще один идентичный космический спутник, Космос 2491, взорвался в 2020 году, и это событие было связано со взрывом двигательной установки.