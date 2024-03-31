



Контртеррористическая операция в Дагестане: первые подробности

В Дагестане в ходе контртеррористической операции, которая была проведена 31 марта, задержаны три человека.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.



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По данным НАК, трое задержанных подозреваются в подготовке терактов. Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения.



Как сообщалось ранее, режим КТО был объявлен в двух городах Дагестана - Махачкала и Каспийск. Сообщалось, что предполагаемые террористы были заблокированы в нескольких жилых кварталах.