



В двух городах Дагестана введен режим контртеррористической операции

В воскресенье, 31 марта, в двух городах Дагестана, Махачкала и Каспийск, был объявлен режим контртеррористической операции.



Об этом говорится в сообщении ФСБ в республике, на которое ссылается информационное агентство "Интерфакс".



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"Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийск", — сказано в сообщении.



Также поступила информация, что спецслужбы заблокировали предполагаемых террористов в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Эвакуированы жители прилегающих домов.

