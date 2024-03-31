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В двух городах Дагестана введен режим контртеррористической операции
31.03.2024 08:12 Алина Груднева

В двух городах Дагестана введен режим контртеррористической операции

В воскресенье, 31 марта, в двух городах Дагестана, Махачкала и Каспийск, был объявлен режим контртеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении ФСБ в республике, на которое ссылается информационное агентство "Интерфакс".

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"Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийск",  —  сказано в сообщении. 

Также поступила информация, что спецслужбы заблокировали предполагаемых террористов в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Эвакуированы жители прилегающих домов. 
 

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