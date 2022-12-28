



Китайские больницы перегружены из-за стремительного распространения COVID-19

Резко сменив политику, Китай в начале этого месяца начал отменять самый строгий в мире режим карантина и обширного тестирования на COVID-19, что поставило его итак просевшую экономику в сложное положение.



По мнению международных экспертов, этот шаг, привел к бесконтрольному распространению COVID-19 и ежедневному заражению им миллионов китайцев.

Стремительность отмены ограничений относительно COVID-19, привела к перегрузке хрупкой системы здравоохранения Кита и побудила другие страны рассмотреть ограничения на поездки для китайских посетителей.



Персонал Huaxi, крупной больницы в городе Чэнду на юго-западе Китая, жалуется на “чрезвычайную занятость” уходом за пациентами с COVID-19.

Во вторник вечером отмечены огромные очереди внутри и снаружи отделения неотложной помощи. Большинству доставленных больных дали кислородные баллоны, чтобы облегчить дыхание.



Чжан Юхуа, сотрудник пекинской больницы Чаоян, отмечает, что поступившие пациенты – в основном, пожилые люди, находящиеся в критическом состоянии. По ее словам, количество пациентов увеличилось до 450-550 в день, по сравнению с примерно 100 ранее.



Однако, официальная статистика показала только одну смерть от COVID-19 за последнюю неделю. Международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют не менее 1 миллиона смертей от COVID-19 в Китае в следующем году.



Ожидается, что экономика Китая стоимостью 17 триллионов долларов в ближайшем будущем пострадает от замедления производства и внутреннего потребления в результате пандемии.



Как только первоначальная волна инфекций пройдет, экономисты ожидают, что рост Китая начнет восстанавливаться с самым низким показателем за полвека, примерно на уровне 3%.