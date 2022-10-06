



Катастрофа в Эгейском море: две лодки с мигрантами потерпели крушение

В Эгейском море две лодки с мигрантами потерпели крушение, в результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек.



Согласно последней информации, в лодке, затонувшей в районе Лесбоса, было около 40 человек. 15 из них погибли, еще десяток спасли. Спасатели предполагают, что часть из пострадавших самостоятельно выбралась на берег.



На втором судне, которое потерпело крушение у у берега Китеры, было порядка 95 человек, 80 из них были спасены, остальных продолжают искать спасатели.

