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Катастрофа в Эгейском море: две лодки с мигрантами потерпели крушение
06.10.2022 15:54 Александр Юзовский

Катастрофа в Эгейском море: две лодки с мигрантами потерпели крушение

В Эгейском море две лодки с мигрантами потерпели крушение, в результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек.

Согласно последней информации, в лодке, затонувшей в районе Лесбоса, было около 40 человек. 15 из них погибли, еще десяток спасли. Спасатели предполагают, что часть из пострадавших самостоятельно выбралась на берег. 

На втором судне, которое потерпело крушение у у берега Китеры, было порядка 95 человек, 80 из них были спасены, остальных продолжают искать спасатели.
 

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