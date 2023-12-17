



Катастрофа в Аргентине: обрушилась крыша зала, где играла легенда НБА

В Аргентине в спортивном зале Bahiense del Norte в городе Баия-Бланка, где играл когда-то легенда НБА Ману Джинобили, во время мероприятия обрушилась крыша здания.



Это произошло, когда туда съехались сотни зрителей. На улице был штормовой ветер, скорость которого достигала 150 км/ч. В итоге, крыша обрушилась. Минимум 13 человек погибли, сотни получили ранения. 11 человек находятся в тяжелом состоянии. В городе объявлен траур.



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Джинобили, выросший в Баия-Бланка и в юности тренировавшийся в этом здании, опубликовал специальное послание с соболезнованиями.



"Мне очень грустно из-за того, через что проходят город и люди моего клуба прямо сейчас. Я крепко обнимаю всех и выражаю соболезнования семьям погибших", - сказал он.