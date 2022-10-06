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Камала Харрис попала в автомобильную аварию
06.10.2022 06:12 Ольга Белозерова

Камала Харрис попала в автомобильную аварию

Кортеж, который вез вице-президента США Камалу Харрис на работу, попал в аварию. 

Как сообщает The Washington Post, агент, который управлял автомобилем с Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре города с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля.

Вице-президента пересадили в другой автомобиль, чтобы доставить в Белый Дом.

При этом в Секретной службе причиной ДТП указали "механическую неисправность".

Как отмечается, сама Камала Харрис не пострадала в аварии. 

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