Тревога: граница с Ливаном
Новости » Происшествия
Израильское судно атаковано иранским беспилотником в Индийском океане
25.11.2023 11:24 MIGnews.com

Израильское судно атаковано иранским беспилотником в Индийском океане

Контейнеровоз, принадлежащий израильскому миллиардеру, подвергся атаке иранского беспилотника в Индийском океане.

Нападение на судно CMA CGM Symi произошло в пятницу, 24 ноября.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам представителя оборонного ведомства, беседовавшего с АР на условиях анонимности, судно под флагом Мальты предположительно было атаковано беспилотником Shahed-136.

Он взорвался, причинив ущерб судну, но не ранив никого из его экипажа.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы