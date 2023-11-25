



Израильское судно атаковано иранским беспилотником в Индийском океане

Контейнеровоз, принадлежащий израильскому миллиардеру, подвергся атаке иранского беспилотника в Индийском океане.



Нападение на судно CMA CGM Symi произошло в пятницу, 24 ноября.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам представителя оборонного ведомства, беседовавшего с АР на условиях анонимности, судно под флагом Мальты предположительно было атаковано беспилотником Shahed-136.



Он взорвался, причинив ущерб судну, но не ранив никого из его экипажа.

