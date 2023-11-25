Израильское судно атаковано иранским беспилотником в Индийском океане
Контейнеровоз, принадлежащий израильскому миллиардеру, подвергся атаке иранского беспилотника в Индийском океане.
Нападение на судно CMA CGM Symi произошло в пятницу, 24 ноября.
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По словам представителя оборонного ведомства, беседовавшего с АР на условиях анонимности, судно под флагом Мальты предположительно было атаковано беспилотником Shahed-136.
Он взорвался, причинив ущерб судну, но не ранив никого из его экипажа.