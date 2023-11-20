Новости » Происшествия
Израиль: на захваченном корабле в Красном море были украинцы
20.11.2023 08:01 Алина Груднева

Израиль: на захваченном корабле в Красном море были украинцы

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили информацию, что на борту захваченного в Красном море йеменскими хути судна были украинцы.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Отмечается, что на борту находятся 25 человек разных национальностей, в том числе, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян там не было.

Накануне йеменские хути объявили, будто захватили израильский грузовой корабль. Поддерживаемая Ираном группировка отметила, что будет и дальше захватывать корабли в Красном море.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы