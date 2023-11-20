



Израиль: на захваченном корабле в Красном море были украинцы

В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили информацию, что на борту захваченного в Красном море йеменскими хути судна были украинцы.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Отмечается, что на борту находятся 25 человек разных национальностей, в том числе, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян там не было.



Накануне йеменские хути объявили, будто захватили израильский грузовой корабль. Поддерживаемая Ираном группировка отметила, что будет и дальше захватывать корабли в Красном море.