



Израиль: частный самолет случайно сел на базе ВВС

Легкий гражданский самолет случайно приземлился на территории базы ВВС на севере Израиля.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Предварительное расследование показало, что полет планировался заранее и контролировался органами управления воздушным движением.



Как утверждается, самолетом управлял лицензированный израильский пилот. Он должен был посадить самолет на ближайшей взлетно-посадочной полосе, но случайно приземлился на территории базы.



Инцидент будет расследован.

