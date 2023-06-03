Из-за наводнений миллионы жителей Японии готовятся к эвакуации
Из-за сильных ливней, накрывших значительную территорию Японии, по меньшей мере один человек погиб, миллионы жителей нескольких регионов готовятся к эвакуации.
Об этом со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии сообщает Kyodo.
Обильные дожди нарушили транспортное сообщение. В частности, были отменены или задержаны рейсы скоростных поездов в некоторых центральных районах страны, включая Токио.
Из-за повышения уровня воды в реках в префектурах Айчи и Шидзуока в центральной части Японии объявили самый высокий уровень предупреждения и призвали жителей немедленно принять меры по своей безопасности.
Полиция сообщила об одном погибшем, мужчине 60 лет, которого в пятницу вечером нашли без признаков жизни в почти заполненном водой автомобиле на затопленном поле.
В южной префектуре Вакаяма полиция и пожарные проводят спасательные операции, разыскивая людей, которых могло снести высокой водой. Уже известно о нескольких пострадавших.
Власти центральных префектур Гифу, Шидзуока, Айч и Мие рекомендовали временно эвакуироваться по меньшей мере 2 миллионам человек из районов, которым грозит наибольшая опасность.
Метеорологическое агентство сообщило о рекордном количестве осадков в префектурах Кочи и Айчи в центре, где за шесть часов их выпало от 240 до 291 миллиметра.
Агентство предупреждает, что в субботу сильные ливни будут продолжаться, и призывает быть бдительными, в частности, относительно оползней и разлива рек.
В течение следующих 24 часов метеорологи прогнозируют до 250 мм осадков в центральном регионе Токай, 200 мм в Токио и близлежащих префектурах, 150 мм в западном регионе Сикока и цепи островов Изу к югу от Токио.