



Из-за наводнений миллионы жителей Японии готовятся к эвакуации

Из-за сильных ливней, накрывших значительную территорию Японии, по меньшей мере один человек погиб, миллионы жителей нескольких регионов готовятся к эвакуации.



Об этом со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии сообщает Kyodo.



Обильные дожди нарушили транспортное сообщение. В частности, были отменены или задержаны рейсы скоростных поездов в некоторых центральных районах страны, включая Токио.



Из-за повышения уровня воды в реках в префектурах Айчи и Шидзуока в центральной части Японии объявили самый высокий уровень предупреждения и призвали жителей немедленно принять меры по своей безопасности.



Полиция сообщила об одном погибшем, мужчине 60 лет, которого в пятницу вечером нашли без признаков жизни в почти заполненном водой автомобиле на затопленном поле.



В южной префектуре Вакаяма полиция и пожарные проводят спасательные операции, разыскивая людей, которых могло снести высокой водой. Уже известно о нескольких пострадавших.



Власти центральных префектур Гифу, Шидзуока, Айч и Мие рекомендовали временно эвакуироваться по меньшей мере 2 миллионам человек из районов, которым грозит наибольшая опасность.



Метеорологическое агентство сообщило о рекордном количестве осадков в префектурах Кочи и Айчи в центре, где за шесть часов их выпало от 240 до 291 миллиметра.



Агентство предупреждает, что в субботу сильные ливни будут продолжаться, и призывает быть бдительными, в частности, относительно оползней и разлива рек.



В течение следующих 24 часов метеорологи прогнозируют до 250 мм осадков в центральном регионе Токай, 200 мм в Токио и близлежащих префектурах, 150 мм в западном регионе Сикока и цепи островов Изу к югу от Токио.

