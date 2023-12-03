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ISW: РФ готовит войну в еще одной стране
03.12.2023 21:20 Алина Груднева

ISW: РФ готовит войну в еще одной стране

Россия готовится развязать войну в еще одной стране, в Молдове.

К такому выводу пришли аналитики американского института изучения войны (ISW).

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"Россия организовала вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года и может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине", - отметили аналитики.

По их мнения, для развязывания войны может быть использовано автономное территориальное образование Гагаузия на юге страны.

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