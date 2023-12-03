



ISW: РФ готовит войну в еще одной стране

Россия готовится развязать войну в еще одной стране, в Молдове.



К такому выводу пришли аналитики американского института изучения войны (ISW).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Россия организовала вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года и может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине", - отметили аналитики.



По их мнения, для развязывания войны может быть использовано автономное территориальное образование Гагаузия на юге страны.