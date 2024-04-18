



Иранский корабль, помогающий хуситам, покинул воды у берегов Йемена

Иранский корабль "Башад", который считается базой разведки, покинул воды у берегов Йемена.



По данным информационного агентства Bloomberg, это произошло еще 4 апреля.



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Ожидается, что "Башад" вернется в порт Бандар-Аббас в Иране. Считается, что этот корабль помогает хуситам с их атаками на судна в Красном море.



Уточняется, что после удара по иранскому консульству в Дамаске, он отключил свои передатчики о местоположении. Корабль 18 апреля был замечен возле Ормузского пролива, где недавно Корпусом стражей исламской революции был захвачен контейнеровоз.